東京都足立区の交通事故現場＝24日午後2時52分24日午後0時半ごろ、東京都足立区の路上で、乗用車と歩行者の交通事故があったと通報があった。東京消防庁などによると、男女10人ほどがけがをした。捜査関係者によると、2人が心肺停止。警視庁は盗難車によるひき逃げ事件とみて捜査している。警視庁が現場の状況を詳しく調べている。東京都足立区の交通事故現場＝24日午後2時22分