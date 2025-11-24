【モデルプレス＝2025/11/24】WEST.の神山智洋が24日、東京ビックサイトにて行われた「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席。受賞を受け、メンバーからの反応を明かした。【写真】WEST.神山智洋、衣装からインスピレーション受けたネイル◆神山智洋「ネイルオブザイヤー2025」受賞昨年に続き2度目の受賞となった神山は、囲み取材でメンバーからの反応を聞かれると「メンバーにもご報告はさせてもらったんですけど、『また取った