フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（41）が2025年11月19日、自身のインスタグラムを更新。ポニーテール姿のショットを披露した。袖にポイントのあるグレーのトップスで皆藤さんは「今週もゴゴスマ見てくださった方ありがとうございます」といい、2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、袖にポイントのあるグレーのトップスにワインレッドのスカートを着用。ぎゅっと目を閉じたショットと、巻き髪のポニーテー