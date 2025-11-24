日本のエースが実力を示した。ノルディックスキーＷ杯ジャンプ男子個人第２戦（２３日、ノルウェー・リレハンメル、ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）で、小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）が今季初優勝を果たした。小林は１回目で１３８メートル、２回目で１３９・５メートルを飛び、合計２９０・５点で堂々のＶ。２２日の個人第１戦は５位だったが、これで通算３６勝目となった。また、この日の女子個人第２戦は、丸山希（２