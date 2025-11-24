【黄砂に関する気象情報】 気象庁は 「２５日（火）から２６日（水）にかけて、西日本から南西諸島の広い範囲で黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。所によっては視程が５キロメートル未満となる見込みです。」と発表しました。 、を画像で掲載しています。 屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発