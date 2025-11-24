2019年にリニューアルもしたドライブスルー公衆電話！ドライブスルーと聞いて、まず思い浮かべるのは、ハンバーガーやコーヒーショップなどのファストフードでしょう。しかし、現代では想像もつきませんが、かつて日本にはクルマに乗車しながら利用できる「ドライブスルー公衆電話」というものがありました。【写真】唯一無二の「ドライブスルー公衆電話」周辺の道路状況です生まれたのは1980年代のこと。当時は携帯電話が普及