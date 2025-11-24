メッツが、ソフトバンクと阪神でもプレーしたＲ・スアレス投手（パドレス）獲得を検討していることが明らかになった。米情報サイト「ジ・アスレチック」が２３日（日本時間２４日）に報じた。メ軍で６シーズン守護神を務め、キャリア通算２５３セーブのＥ・ディアスが契約破棄（オプトアウト）でＦＡになった。再契約を目指しているが、ドジャースなど他球団も獲得に乗り出していると伝えられており争奪戦は必至。引き留めに失