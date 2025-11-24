岡山リベッツ 卓球・Tリーグ岡山リベッツは22日と23日、岡山武道館でホーム2連戦に臨みました。 22日はT.T彩たまに3対1で勝利し、23日は首位・木下マイスター東京と対戦しました。 試合は一進一退の攻防となり、マッチカウント2対2で迎えた最終のシングルスマッチ。岡山は日本のエース・張本智和、東京は張本の背中を追う世界ランク8位の18歳・松島輝空が出場しました。 2人は世界トップクラ