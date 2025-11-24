JRAは24日、令和7年秋の褒章において、黄綬褒章を受章した横山典弘騎手（57＝フリー）の受章記念セレモニーを29日に東京競馬4レース（午前11時20分発走予定）終了後に同競馬場ウイナーズサークルで行うと発表した。