【ヨハネスブルク＝秋山洋成】絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議が２４日、中央アジアのウズベキスタンで開幕した。ニホンウナギを含むウナギ全種類の国際取引の規制強化が議題に上がる。採択されれば、ウナギの取引価格が上昇する可能性がある。会議は１２月５日までで、ウナギの規制強化は１１月２７日にも締約国で討議して採決する見込みだ。ＥＵなどは、ウナギの資源減少を理由