元宝塚歌劇団雪組娘役スターの星南のぞみ（32）が24日、インスタグラムを更新し、結婚を報告した。星南は「いつも応援して下さる皆さまへご報告です」と記し、便箋に手書きで「いつも応援して下さる皆さまへこの度、11月22日にかねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告。夫の肩に寄りかかる姿を添えた。続けて「お相手は、お料理上手な心優しい一般の方です」と明かし、「沢山の方に支えて頂き、ここまで来る事