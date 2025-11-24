歌舞伎俳優片岡亀蔵（かたおか・かめぞう）さん（本名片岡二郎＝かたおか・じろう）が24日、東京都足立区の菓子工場兼住宅で発生した火災により死亡した。64歳。亀蔵さんは住人の知人だという。強い眼力、よく通る声で演じる憎い敵役から、ギャップを生かしたユーモアのある役まで、演じる役は幅広く、舞台で1度見たら忘れられない、そんな役者だった。12年に亡くなった中村勘三郎さんとの共演も多く、平成中村座公演には欠かせな