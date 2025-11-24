女優十河茉由（23）がこのほど取材に応じ、娼婦役に初挑戦した上演中の舞台「星の流れに」（11月24日まで、東京・赤坂レッドシアター）での経験や今後の活動について語った。映画「パッチギ！」や「フラガール」などの脚本で知られる羽原大介氏（60）率いる羽原組の制作で、十河にとっては昨年主演した「フラガール'24」以来2度目の羽原組作品出演となる。「また出られることがうれしくて、今年はそれを楽しみに生きてきました」と