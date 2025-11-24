超特急のタカシとしても活動する俳優の松尾太陽（29）が24日、都内で「ネイルオブザイヤー2025」授賞式に出席した。日本ネイリスト協会が選出する、ネイルをこよなく愛し、ネイルのすばらしさを伝える著名人に贈られる賞。この日はクリスマスに合わせて赤と緑を基調としたネイルで登場。左手の小指には超特急のファンの名前「8号車」を意味する「8」の文字を入れ、「日ごろから応援してくださっている8号車の皆さんを思って入れま