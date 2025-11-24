歌手郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。オープニングで生歌唱から始まり、曲紹介したMC神田愛花（45）が感激のあまり大号泣した。番組が始まった午前11時50分、MCハライチ澤部佑が「さあ、本日はゲストは郷ひろみさんですが、今回、特別に歌を披露していただきます。と、いうことで、郷さんの大ファンの神田さんから曲フリお願いします」と紹介した。神田は「務めさせていただきま