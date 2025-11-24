一度は行ってみたい憧れの豪華旅！今回乗船するのは、乗船定員5000人以上を誇る超大型クルーザー「MSCベリッシマ」韓国を含む５都市を巡る旅を小島親子が徹底調査！【出演者】小島奈津子・小島淳子（お母さま）◼️今回参加したクルーズツアーMSCベリッシマ東京、函館、秋田、金沢、韓国・済州島、鹿児島を巡る10日間のツアー一人249,800円〜 ※内側客室ジャパネットクルーズの場合※ご紹介した価格などの情報は取材