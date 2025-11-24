Image: Amazon エントリーiPhone、なやましバトル。本日から始まっているAmazonのブラックフライデー本番セール。Apple（アップル）製品たちもこぞって参加してきてくれているのですが、今回こいつが伏兵では？と思っているのが、iPhone 15です。 iPhone 15 128GB グリーン 124,801円 Amazonで見るPR 9万8800円。2年型落ちとはいえiPhoneですから結構なお値