24日の東京7R・新馬戦（芝1400メートル）は、3番人気カフェラバー（牝＝和田正、父モーリス）が快勝。好位から鋭い脚で伸びて、2着ペアレンツギフトに2馬身半差つけた。プーシャンは「二の脚のアクションが良くてあの位置に。最後はいい脚を使ってくれた」とレースを回顧。「体は小さいけどハートは強い。勝負根性がある。いい馬。今後の成長が楽しみです」とパートナーを称賛した。