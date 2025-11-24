大阪・関西万博をきっかけに来日した北アフリカ・チュニジアの政府関係者らが「日本のような温泉をチュニジアで広めたい」と奮闘している。露天風呂を意識した温泉施設や、日本の温泉街のノウハウを取り入れた温泉開発の計画が進んでおり、関係者は「温泉観光で国を発展させるため、日本から学びたい」と話している。（石見江莉加）古代ローマ時代からの温泉がわき出るチュニジアでは、古くから温泉が親しまれている。ただ、元