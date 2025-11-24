2025年12月6日（土）、『大倉山ジャンプ競技場』にて『大倉山冬花火2025 supported by 武ダGEAD』が開催されます。 音楽に合わせて打ち上げられる“グレートスカイアート”！ 画像：株式会社 札幌振興公社 1972年冬季オリンピックの舞台である大倉山で、音楽と連動する花火が冬空に幻想的なエンターテイメントが今年も繰り広げられます。 キッチンカーなどグルメも充実しているので、花火までの時間も