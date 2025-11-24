樹齢800年以上の大イチョウが見頃を迎えています。福島県喜多方市にある国指定重要文化財・新宮熊野神社「長床」の大イチョウです。高さおよそ37メートル、樹齢800年以上あり、3連休最終日のきょうは多くの人たちが黄金色に染まったイチョウをカメラに収めていました。訪れた人「だいぶ散ってじゅうたんになっているが、とてもきれい」見頃は今週いっぱいで、クマ被害防止のため、恒例のライトアップは行われていないということで