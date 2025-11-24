東京・足立区で車が歩行者をはねる事故がありました。この事故で11人がケガをしたとの情報が入っています。24日午後0時半ごろ足立区梅島で「乗用車と歩行者の交通事故」との通報がありました。車が歩行者をはねたとみられています。けが人は11人に上っているとの情報が入っていて警視庁が確認を進めています。