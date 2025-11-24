コーンを演じる柳俊太郎（C）NHK 俳優の柳俊太郎が、NHK放送100年特集ドラマ「火星の女王」（12月13日夜10時〜）に出演することが発表された。コロニーゼロの採掘作業員で、チップ（岸井ゆきの）とポテト（米本学仁）と行動を共にするコーンを演じる。『火星の女王』とは、〜舞台は100年後、火星に10万人が移住した世界 未知の力を持った謎の“物体”が現れたことで新たな時代が動き出す〜人類が火星移住を果たして