中小企業が手掛ける瓶飲料シャンメリーに強力な助っ人が現れ、コストアップを価格転嫁できず収益を圧迫しているシャンメリー業界に付加価値提案の光明が差し込む可能性が出てきた。11月20日、大人気インフルエンサー「しなこ」プロデュースの「しなこのシャンメリー」がキャンディー・ア・ゴー・ゴー原宿本店（東京都渋谷区）で先行発売された。これまで数々の「しなこ」プロデュース品を手掛けてきたキャンディー・ア・ゴー