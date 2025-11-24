東京競馬場に滞在中の外国馬カランダガン（セン4＝フランス・グラファール厩舎）は24日朝、東京競馬場ダートコースをキャンターで1周半した。騎乗したジェレミー・ロベル助手は「今朝は昨日（23日）よりも速いキャンターを行いました。馬の状態はとても良いです。（同じグラファール厩舎で昨年ジャパンC6着の）ゴリアットは私の担当ではないので比較することはできませんが、カランダガンには日本の芝やレースへの適性があると