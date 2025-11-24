「パソコン有償譲渡会」とは、企業や官公庁などで使用されたパソコンを整備し、再び一般向けに安価で提供するイベントで、条件や用途に合えば手軽に入手できるチャンスがあります。 中には「Windows 10」のサポート終了をきっかけに「有償譲渡会」でのパソコン購入を検討している方もいるかもしれません。値段は2万円台からのものもありお手頃に見えますが、本当に安心して使えるのでしょうか。 本記事では、有償