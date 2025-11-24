野球評論家の高木豊氏が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「山本由伸になれる逸材」として中日・高橋宏斗投手、オリックス・山下舜平大投手、日本ハム・柴田獅子投手をピックアップした。その中でも高木氏が絶賛したのは柴田。「行けると思うんだよ、あの子の素質だったら」と語り、「今年デビューしたけどデビューさせたいと思わせる素質なんだよ。これから球がもっと速くなると思うと、末恐ろしい」と絶賛。さ