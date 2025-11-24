稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#95が23日に配信。人気企画「スターに似すぎで話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！第4弾」を届けた。手越祐也似の中岡圭さんスタジオには、手越祐也似と話題のアパレル店員・中岡圭さんがマスク姿で登場。今年8月、ヘアスタイリング剤のモデル写真が手越祐也にそっくりだと話題となり、高校時代も「手越の弟なんじゃない？」と言われていた