中学からの幼馴染みであるタキノ ルイさんと田上さんで結成したお笑いコンビ・例えば炎。学生時代から、芸人になった今に至るまでの贈り物遍歴は？日常のささやかな贈り物田上中学の時、タキノの誕生日に板チョコ型の電卓を買って渡そうとしたけど、タイミングを逃してしまったことがあって。いまだに実家にありますね。タキノえー、初めて聞いた。僕は、田上には「これおもろいで」と見せた漫画をそのままあげたり、アウトレ