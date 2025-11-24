１１月２２日に開催されたファイターズのファン感謝祭。３時間半を超えるイベントでは、選手が普段見られない姿でファンをわかせました。 山縣秀選手が得意とするピアノの演奏で幕を開けた、ファイターズのファン感謝イベント「Ｆフェス」。球場にはおよそ２万５０００人のファンが駆けつけ、選手たちは対決企画などで球場を盛り上げました。 誰がかっこよくボールをキャッチできるかを競う「キャッチング