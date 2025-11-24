会談後、記者団の取材に応じる米国のルビオ国務長官（右）とウクライナのイエルマーク大統領府長官＝23日/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images（CNN）米国のルビオ国務長官は23日、ウクライナでの戦争の終結を目指してスイス・ジュネーブで米国とウクライナの代表団が行った協議について、「生産的だった」と語り、楽観的な見方を示した。ルビオ氏は協議後、記者団に対し、今回の初会合は「これまでで最も生産的で意味のあるものだ