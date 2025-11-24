週明け２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５８．８６ポイント（１．４２％）高の２５５７８．８８ポイントと反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０８．４６ポイント（１．２２％）高の９０２８．２４ポイントと７日ぶりに反発した。売買代金は１３０５億８８４０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０４億７３６０万香港ドル）。米追加利