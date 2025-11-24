【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)】 12月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラキット「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)」を12月に予約受付を開始する。 10月17日に公開された映像「ZOIDS BATTLE FILMS」にて登場した「ブレードライガーパン