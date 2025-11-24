奉還町商店街（有限会社エヌティ・クリエイト提供） 岡山市北区の奉還町商店街で、大学生が体験型まち歩きゲームなどSNS・オンラインを駆使したまちづくりプロジェクトに取り組んでいます。 就実大学経営学部の学生が運営する「奉還町商店街活性化プロジェクト」では2025年11月、まちづくりプロジェクト「withプロジェクト」をスタートさせました。 来場者がSNS上に奉還町について投稿し、若者らの関心を集