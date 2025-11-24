東京6R・2歳新馬戦（芝1600メートル＝牝馬限定）道中3番手で従順に折り合った1番人気フェルミアーク（牝2＝森一、父サートゥルナーリア）が直線で鋭く伸び、2着コンサートピアノに1馬身差で完勝した。騎乗したルメールは「スタートから速かったです。道中は落ち着いていて、折り合いも問題なかった。だんだん加速してくれて、1600メートルはちょうどいいです。いい感じでした」と称賛していた。