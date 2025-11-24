アメリカとウクライナは、ロシアによる侵攻をめぐる和平計画について協議を行い、アメリカ側は「ウクライナの主権を完全に尊重する」などとする共同声明を発表しました。スイスで23日、アメリカとウクライナは、アメリカが提案した和平計画をめぐる高官協議を行いました。アメリカのホワイトハウスは協議終了後、「将来のいかなる合意もウクライナの主権を完全に尊重し、持続可能で公正な平和を実現しなければならないことを再確認