大相撲九州場所で初優勝を果たし、大関昇進を確実とした関脇安青錦（２１）＝安治川＝が栄冠から一夜明けた２４日、久留米市の部屋宿舎で会見。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）の「自分で考えろ」指令に少し困惑の様子を見せた。本割で大関琴桜、優勝決定戦で横綱豊昇龍を連破した安青錦。２６日の臨時理事会を経て、大関昇進が決まる。伝達式での口上に関心が集まるが、師匠から千秋楽後に「自分で考えろ」と言われたという