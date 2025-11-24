グラビアアイドル塩見きら（27）が24日、都内で行われた2026年カレンダー発売記念イベントに出席。今年1年を振り返り、来年の抱負を語った。25年を「人生で1、2を争う怒濤（どとう）の1年」とし、「いろんな経験をさせていただいた」とした。「実力以上のTV番組で共演者とご一緒させていただき、成長できた」と続けると、「26年はこの成長曲線よりも急角度で成長できるように頑張りたいです」と意気込んだ。今年はTBS「サンデー・