◇NBAレイカーズ108ー106ジャズ（2025年11月23日デルタ・センター）レイカーズの八村塁（27）が23日（日本時間24日）の敵地ジャズ戦で先発出場。前半から攻守に貢献。2本の3Pシュート含む13得点6リバウンド1ブロックをマークした。チームも接戦を制して4連勝を飾った。試合後にレブロン・ジェームズ（40）が今季限りで現役を引退するクリス・ポールについて言及した。「すべての瞬間をしっかりと噛みしめてほしい」“