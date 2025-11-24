南アフリカを訪問していた高市総理大臣は、G20サミットを終えて24日夜、帰国します。中国の李強首相との接触はありませんでした。【映像】笑顔で韓国大統領と立ち話をする高市総理「今回のG20サミットでは、李強首相と会話する機会はございませんでした。我が国としては、中国とのさまざまな対話についてオープンでございます。扉を閉ざすようなことはいたしておりません」（高市総理大臣）高市総理は「建設的かつ安定的な関係