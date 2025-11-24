マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が24日、都内で行われた米国生まれのサプリメント、ネーチャーメイドの「バルクサミットPRイベント」に登壇した。体作りについて語り、ダイエットについては「食事が7割といっても過言ではない。でも、食べないダイエットは単純に不合格です。食べて痩せるにはどうするか。そうなると栄養を考えるしかなくて、それを解決するのがサプリです」と持論を展開した。自身のボディーメーク年表も