グラビアアイドル塩見きら（27）が24日、都内で、2026年カレンダー発売記念イベントに出席した。“阪神大好きグラドル”の塩見。応援にいった際の勝率の高さから、阪神ファンの間では“勝利の女神”と呼ばれている。今年は日本一を逃した阪神に「来年はもちろんリーグ優勝してもらいたい」とすると、「でも、来年も行けるんじゃないかと個人的には思っています」と予想した。阪神はドラフト1位で“世代最強スラッガー”として期待