女優・のんが２４日までにＳＮＳを更新。メガネ姿を投稿した。自身のインスタグラムでメガネ姿を披露。ボア付きジャケットと合わせたショットを公開した。「ハーブティーです」などと記し、最後に「#休息」のハッシュタグで締めた。この投稿に「世界一のメガネ美人なのん」「そのメガネめっちゃ可愛いです！！どこのメガネなのか知りたいです……！」「ジャケット可愛いどこのだろ」などのコメントが寄せられている