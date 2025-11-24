ＷＥＳＴ．の神山智洋が２４日、東京ビッグサイトで「ネイルオブザイヤー２０２５」授賞式に出席した。１０月に結婚を発表して以降、初の公の場となった。ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えてくれている著名人を表彰するアワード。神山は、シックな衣装に合わせた「勝負ネイル」だというブラックやホワイトを基調としたネイルで登壇。２年連続で同賞を受賞し「すてきな賞をいただき本当にありがとうございます