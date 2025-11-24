静岡で話題のグルメ情報をお届けする番組、「くさデカ」の「今秋最強‼赤〜い激ウマごちそう５選」が１１月２９日（土）午後６時半から放送される。紅葉シーズン到来。今回は「くさデカ」初登場店が勢ぞろいだ。静岡の秋を彩る紅葉に負けない真っ赤な見た目が食欲をそそる「自慢のアレ」５品を紹介する。マグロ専門店ならではのミナミマグロと本マグロの食べ比べ丼、ワタリガニの旨味たっぷりぜいたく丼、ミニトマト