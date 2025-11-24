グラビアアイドルの塩見きら（２７）が２４日、都内で行われた「塩見きら２０２６年カレンダー」発売イベントに登場した。この日の衣装は、私服の白いふわふわのニットワンピース。「冬なので白。ファンの方も喜んでくれたらいいな」というが「若干穴が空いてて…。夜中に自分で縫いました」と明かし、照れ笑い。また、今回が塩見にとって初カレンダー。「表紙のゴールドの水着が大変縁起がよいなと。２０２６年いいスター