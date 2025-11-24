ノンフィクションライターの石戸論氏が２３日放送のフジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」に出演。台湾有事を巡る発言から中国との対立が深まっている高市政権について言及した。高市早苗首相が７日の衆院予算委員会で台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と答弁したことに、中国側が猛反発。日本渡航の自粛呼びかけをはじめ、日本への対抗措置を日増しにエスカレートさせている。石戸氏は「別に今回、高市さん