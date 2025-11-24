ＷＥＳＴ．の神山智洋（３２）が２４日、都内で「ネイルオブザイヤー２０２５」授賞式に出席した。１０月２４日に一般女性との結婚を発表して以来、初の公の場となった。ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝える各界著名人の中から今年最も輝いている人に送られる称号。神山は２年連続２度目の受賞となった。黒のシックな姿で登場して楽しげにネイルを見せると、トロフィーを笑顔で受け取った。「めちゃくちゃ緊張し