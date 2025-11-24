9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシこと松尾太陽（29）が25日、『ネイルオブザイヤー2025』を受賞し、都内で行われた授賞式に登壇した。【集合写真】『ネイルオブザイヤー2025』受賞者勢ぞろい！クリスタルのトロフィーを受け取った松尾は「大変光栄に思います。ありがとうございます」と感謝を述べ、この日のネイルについては「赤と緑をあわせたネイルになっています」とし、さらに「“8”を超特急