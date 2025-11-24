ILLITが本日24日午後6時に、1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』でカムバックする。所属レーベルのBELIFT LABよりオフィシャルインタビューが到着した。今作には、今までに見せてきたかわいい魅力以上のものを見せるというILLITの抱負が込められている。彼女たちは同名のタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」と収録曲「NOT CUTE」を通じて、誰も私を定義付けできないと堂々と話す。21日と23日に順次公開された2編のタイトル曲ミュージ